محمد بركات: منتخب مصر يتطور مع توالي المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أداء منتخب مصر يتطور مع توالي المباريات في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، مشيرا إلى أن مواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 للبطولة يوم الأربعاء المقبل ستكون صعبة.

وقال محمد بركات، في ضيافة برنامج "الريمونتادا" عبر قناة "المحور": "مجلس إدارة اتحاد الكرة أكد لكارلوس كيروش الدعم المطلق في مهمته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، نحرص على التواصل معه عن طريق اللواء حلمي مشهور رئيس البعثة".

وأضاف: "بدايتنا في كأس الأمم الأفريقية كانت سيئة، لكننا رفضنا عقد جلسة مع كيروش خلال هذا التوقيت الحرج".

وأوضح: "رغم البداية السيئة أمام نيجيريا لكننا من المنتخبات التي تطورت مع توالي المباريات، ورغم أن الأداء لم يرض البعض في آخر مباراتين إلا أننا وصلنا إلى المرمى كثيرا وهذا أمر جيد، كما قلل كيروش من الاعتماد على اللاعبين في غير مراكزهم".

وتابع: "مواجهة كوت ديفوار لن تكون سهلة، كوت ديفوار منافس صعب ويملك لاعبين مميزين أصحاب خبرات ويتميز بشراسة هجومية كبيرة وكان من الممكن أن يفوز بخمسة أو ستة أهداف على الجزائر، لكننا قادرون على الوصول إلى أبعد نقطة في بطولة أمم أفريقيا".

وأوضح: "علينا استغلال ثغرات دفاع كوت ديفوار والحذر من انطلاقات الظهير الأيسر سيرجي أورييه، وأتمنى أن يعتمد كيروش على ثلاثي دفاعي في خط الوسط بالاعتماد على عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني حتى لا نكرر خطأ مباراة نيجيريا في الجولة الأولى".

وشدد: "علينا التعامل بشكل واقعي مع سوء أرضية ملعب جابوما ومجاراة لاعبي كوت ديفوار، نعتبر المباراة (خناقة)، يجب أن تكون جاهزا من الناحية البدنية والذهنية، المباراة ستكون صعبة وستشهد احتكاكات كثيرة، لكننا نعرف تاريخيًا كيفية التعامل مع لاعبي كوت ديفوار".

وأتم محمد بركات قائلا: "إذا تمكن هذا الجيل من تحقيق الفوز أمام كوت ديفوار سينتقل إلى مكانة أخرى، والجميع بعدها سيرشح منتخب مصر لتحقيق اللقب".