متعب: موسيماني لم يكن موفق في تصريحاته.. ولا يستطيع أحد الضغط على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتقد عماد متعب اللاعب الأسبق للأهلي ومنتخب مصر، تصريحات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بشأن الحديث عن كواليس مفاوضاته لتجديد التعاقد.

وقال متعب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1:" موسيماني لم يكن موفق في تصريحاته بشأن ملف التجديد للأهلي".

وأضاف:" كان لابد أن يتحدث موسيماني فقط عن المباراة ولا يتطرق لمثل هذه الأمور التي لا تدار في الأهلي بهذه الطريقة".

وتابع:" هذه الأمور في الأهلي لا تدار عبر الشاشات، وكان يجب أن يركز موسيماني فقط في الحديث عن المباراة، ولا يستطيع أحد أن يضغط على الأهلي".

وانتقل متعب للحديث عن حظوظ منتخب مصر في التأهل لكأس العالم 2022، بعدما أوقعت القرعة الفراعنة في مواجهة المنتخب السنغالي.

وأكمل:" المنتخب المصري كبير، ولابد أن نعلم أن باقي المنتخبات تعمل لنا ألف حساب، ومواجهة السنغال صعبة، ولابد أن يدرس كيروش مباراة الذهاب جيدا وعدم استقبال اي أهداف في مصر".

وأتم:" لو لعبنا بطريقة منظمة واستغلال سرعات صلاح سيكون لدينا العديد من الحلول، ويجب أن يتواجد اللاعبين في مراكزهم".