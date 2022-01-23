كيف يلعب جزر القمر ضد الكاميرون بدون حارس مرمى؟ (لائحة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن منتخب جزر القمر عن تعرض 12 عنصرا من الفريق للإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة الكاميرون في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية (الكاميرون 2021).

وأوضح الحداد حميدي مدير منتخب جزر القمر، بأن ثنائي حراسة المرمى معاذ حسيني، وعلي علي أحامدا ضمن الحالت المصابة بفيروس كورونا.

ما يزيد من تعقيد الأمر، أن حارس المرمى الأساسي سليم بن بوينة يعاني من إصابة تمنعه من المشاركة في المباراة هو الآخر، ولا يحق للمنتخب استدعاء حارس آخر أثناء البطولة.

إذا كيف يمكن أن يلعب جزر القمر المباراة بدون أي حارس مرمى؟

هذا ما تنص عليه تحديثات لائحة كأس الأمم الأفريقية بخصوص الحد الأدنى لعدد اللاعبين في حالة اختبارات COVID19 الإيجابية.

لحد الأدنى من عدد اللاعبين في حالة وجود فريق متأثر بـ COVID-19

- إذا كانت نتيجة اختبار Covid-19 PCR لأي لاعب إيجابية ، فلن يُسمح لهذا اللاعب بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباراة المعنية.

- سيُطلب من الفريق أن يلعب مباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن أحد عشر (11) لاعباً متاحين و نتيجة اختبارهم سلبية. في حالة عدم وجود حارس مرمى ، يجب على لاعب آخر من الفريق ان يحل كحل حارس المرمى، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين أحد عشر على الأقل.

- سيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوفر به أحد عشر (11) لاعبًا على الأقل خاسراً للمباراة بنتيجة 0-2.

- في حالات استثنائية تتخذ اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا القرار المناسب.

ويقول البند الثاني من التحديث: " في حالة عدم وجود حارس مرمى، يجب على لاعب آخر من الفريق أن يحل كحل حارس المرمى".

وتتابع: "بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين أحد عشر على الأقل".

ويستطيع بناء على ذلك منتخب جزر القمر أن يلعب مباراة الكاميرون يوم الإثنين المقبل دون حارس مرمى من الثلاثة المسجلين في القائمة والاعتماد على أحد اللاعبين في هذا المركز.