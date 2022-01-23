تقارير: أندية القمة في فرنسا مهتمة بضم زيزو.. وهذه قيمة الشرط الجزائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، جذب أنظار الأندية الفرنسية لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو الصيفية المقبلة.

ووفقا لموقع "footmercato" الفرنسي، فإن أحمد سيد زيزو لفت من خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية أنظار بعض فرق النخبة بالدوري الفرنسي "Ligue 1".

وأضاف أن صاحب الـ26 عاما لديه شرط جزائي في عقده يُقدر بحوالي 1.7 مليون يورو للتعاقد معه في الصيف المقبل.

ولفت "فوت ميركاتو" إلى أن زيزو أحرز خمسة أهداف وقدم خمسة تمريرات حاسمة في تسع مباريات لعبها هذا الموسم.

وأتم التقرير بالإشارة إلى أن زيزو يعتبر البديل "السوبر" للنجم المصري محمد صلاح مع منتخب الفراعنة، وأن بإمكانه الآن مغادرة وطنه لتجربة المغامرة في أوروبا.

ويتواجد زيزو مع منتخب مصر حاليا في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تأهل فيها إلى دور الـ16 بعد احتلال وصافة مجموعته، ليضرب موعدا مع منتخب كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن أحمد سيد زيزو سبق له الاحتراف في أوروبا مع ليرس البلجيكي وناسيونال وموريرنسي البرتغاليين، وجدد اللاعب تعاقده مع الزمالك ليستمر في القلعة البيضاء حتى يونيو 2024.