أمير مرتضى يكشف حقيقة تمرد طارق حامد على الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - نفى أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك ما تردد في الفترة الأخيرة حول تمرد طارق حامد لاعب وسط الفريق، بسبب عدم حسم ملف تجديد عقده في الفترة الحالية.

وأضاف المشرف على الكرة بالنادي الأبيض في تصريحاته بعد مباراة غزل المحلة اليوم في كأس الرابطة أن طارق حامد لاعب كبير ولم يثر أي مشكلة.

وأشار إلى أنه يسعى لحل أزمة مستحقات اللاعب المتأخرة أولا قبل التجديد، موضحا أن غياب لاعب الوسط الدولي عن مباريات كأس الرابطة بسبب إصابته بكدمة في الركبة خلال الفترة الماضية.

وتعرض فريق الزمالك لخسارة ثقيلة أمام غزل المحلة بثلاثية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

وبهذه النتيجة يرفع الفلاحين رصيده إلى 5 نقاط يتقاسم بها الصدارة مع إنبي، في حين يتوقف رصيد الأبيض عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الأخير.

وقال أمير مرتضى:" الفريق حصل على البطولات في الموسم الماضي، وهناك بعض اللاعبين حصلوا على عدة فرص ولكن لم يقدموا شيئاً يذكر، والحساب سيكون نهاية الموسم ولا توجد نية لرحيل كارتيرون ولكن التدخلات هدفها حل الأزمات".

وشدد المشرف على الكرة على أن إيقاف القيد ليس أزمة للزمالك، لأن الفريق لم يكن بحاجة سوى لصفقة وحيدة لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي، واللجان السابقة لم تعوضه بلاعب جديد.