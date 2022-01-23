شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 1 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها منتخب مصر يواجه السنغال فى الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، وكيروش يمنع الحديث عن مواجهة السنغال بتصفيات كأس العالم بسبب كوت ديفوار.

منتخب مصر يواجه السنغال فى الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022

أسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والمقامة حاليا فى مدينة دوالا بالكاميرون، عن وقوع المنتخب الوطنى في مواجهة نظيره السنغالى.

كيروش يمنع الحديث عن مواجهة السنغال بتصفيات كأس العالم بسبب كوت ديفوار

قرر كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، منع الحديث عن مواجهة السنغال فى الدور الحاسم بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد انتهاء القرعة، حفاظا على تركيز اللاعبين فى مباراة كوت ديفوار فى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.

الزمالك يواصل السقوط ويخسر من غزل المحلة بثلاثية فى كأس الرابطة

واصل فريق الزمالك السقوط بالخسارة من غزل المحلة بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

غموض حول لحاق حسام حسن بالأهلى فى كأس العالم للأندية

تسيطر حالة من الغموض على موقف حسام حسن مهاجم مهاجم الأهلي من المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتى تنطلق فى شهر فبراير المقبل بالإمارات، بسبب معاناة اللاعب من الإصابة بشد فى عضلة السمانة خلال مشاركته فى مباراة فريقه ضد المقاولون العرب بكأس الرابطة وعدم استكمال المباراة.

الزمالك يرفض محاولات المريخ السودانى لإقامة مباراة ودية

رفض مسئولو نادي الزمالك، كافة محاولات نادي المريخ السوداني لإقامة مباراة ودية بين الفريقين خلال الساعات المقبلة.

إنبى يهزم سيراميكا 2/1 فى كأس الرابطة.. فيديو

فاز فريق إنبى على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

التعادل السلبى يحسم مباراة فاركو وطلائع الجيش فى كأس الرابطة

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فاركو وطلائع الجيش، التى أقيمت منذ قليل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة، واكتفى كل فريق بحصد نقطة من المباراة بعدما شهد اللقاء محاولات من الفريقين لهز الشباك ولكن دون جدوى لينحصر اللعب أغلب اوقات المباراة فى منتصف الملعب.