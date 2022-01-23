شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق عن مواجهة السنغال: إحنا في المباريات الكبيرة رجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامي إبراهيم فايق أن منتخب مصر يملك إمكانيات كبيرة وحظوظ أكبر لتجاوز محطة السنغال في الدور الحاسم من تصفيات المونديال، موضحا أن منتخب مصر يظهر معدنه في المباريات الكبيرة.

وأضاف فايق، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس: "إحنا في المباريات الكبيرة رجالة، ومحدش معلم علينا، إحنا مصر معلمين على القارة كلها، ويجب أن يكون اللاعبون على قدر التطلعات".

وتابع: "قبل أيام استضفنا السنغالي كامارا الهداف التاريخي لأسود التيرانجا، وقتها تمنى مواجهة مصر في الدور الحاسم، والآن تحققت أمنيته، فكيف سيكون رد المصريين عليه؟!.

وأسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، عن وقوع المنتخب الوطنى في مواجهة نظيره السنغالى.

ويعد محمد صلاح ومانى الثنائي الإبرز فى صفوف ليفربول خلال الخمس سنوات الأخيرة، إذ شكلا ثنائيا هجوميا مرعبا لجميع خطوط دفاع عمالقة أوروبا.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب سوف تقام يوم 24 مارس المقبل فى القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب يوم 29 من نفس الشهر فى داكار.

وكان المنتخب الوطنى تأهل للدور الفاصل من تصفيات كاس العالم بعدما حسم صدارة المجموعة السادسة في المرحلة الثانية برصيد 14 نقطة بفارق 7 نقاط عن الجابون صاحبة الوصافة برصيد 7 نقاط بالتساوى مع منتخب ليبيا.