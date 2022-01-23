شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: البدلاء لا يفهمون قيمة الزمالك والناشئون أولى بالمشاركة بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، إن بدلاء الفريق الأبيض لا يفهمون قيمة قميص الزمالك، مؤكدا أنهم يخوضون مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة بشكل عادى بدون روح أو عزيمة، لافتا إلى أن الناشئين هم الأحق والأولى بالمشاركة فى البطولة.

أكد يونس، خلال تحليله مباراة الزمالك وغزل المحلة على قناة "أون تايم سبورتس 1"، أن الفريق الأبيض استفاد من كأس الرابطة؛ لأنه علم أن البدلاء لا يفهمون قيمة قميص الزمالك، موضحا أن كارتيرون المدير الفني يجب عليه احترام مثل هذه المباريات والاستفادة منها، لافتا إلى أن الفرنسي مضطر على الدفع بالناشئين في ظل إيقاف القيد.

وأوضح نجم الزمالك أن الفرنسي كارتيرون حاول تبرير الهزيمة بانتقاد لاعبيه، على الرغم من تعامله معهم طوال الموسم، مؤكدا أنه لا يصح أن يُخرج المدرب نفسه من الصورة ويطلب من اللاعيبة الروح والالتزام، خصوصا أن هذا من صميم عمله، لافتا إلى أن من الجديد عليه خروج المدرب بانتقاده بشكل مباشر، خاصة أن الفريق الأبيض لم يحرز أي هدف في البطولة.

وأشار أيمن يونس إلى أن دفاع الزمالك هو الأسوأ في البطولة، واصفا هدف غزل المحلة الثانى في شباك الزمالك بـ"الكوميدي"، مؤكدا أن مستوى الأداء والروح غير مقبولين، مختتما حديثه: "لازم اللاعيبة تحس إنها لابسة تيشيرت الزمالك حتى ولو كانت المباراة ودية".

وعلق نجم الزمالك السابق، على قرارات رئيس النادى الأبيض، بمعاقبة اللاعبين بعد الخسارة من غزل المحلة في كأس رابطة الأندية المحترفة، مؤكدا أنه لا يصح تطبيقها على الثنائى محمد عبد الشافى وشيكابالا.