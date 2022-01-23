شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب ثنائى الاتحاد السكندرى عن مباراة المقاصة بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب كريم الديب وأحمد نبيل مانجا، ثنائى الاتحاد السكندرى، عن مباراة مصر المقاصة، المقرر لها الأربعاء المقبل، بكأس رابطة الأندية المحترفة، على استاد الإسكندرية في الثانية والنصف ظهرا.

وكان الجهاز الطبى قد بذل مجهودا كبيرا لمحاوله تجهيز الثنائى للحاق بالمباراة إلا أن الديب ما زال يعانى من شد الخلفية، فضلا عن عدم اكتمال جاهزية مانجا بنسبة 100%.

ويواصل زعيم الثغر تدريباته على ملاعب النادى بسموحه في الواحدة والنصف عصر غد الأحد على ملاعب النادى بسموح، ومن جانبه صرف محمد مصيلحى، رئيس النادى، مكافأة الفوز على إيسترن كومبانى؛ لتحفيز اللاعبين على حسم لقاء المقاصه وضمان التأهل.

وكان حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، قد منح لاعبيه 24 ساعة راحة بعد الفوز على إيسترن كومبانى في المباراة التي جمعتهما عصر الخميس في بطولة كأس الرابطة.

وفاز فريق الاتحاد السكندرى على نظيره إيسترن كومبانى بنتيجة 1/0 فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بكأس رابطة الأندية المحترفة .

انتهى الشوط الأول من لقاء الاتحاد السكندرى وإيسترن كومبانى بنتيجة 1/0 بهدف الغانى بنجامين بواتينج الذى سجله للفريق السكندرى فى الدقيقة 20 .