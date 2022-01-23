شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني بعد تألق ناشئي الأهلي: الثناء الكامل والامتنان للشباب الشجعان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تألق لاعبي الفريق الأحمر الناشئين، خلال مشاركتهم في بطولة كأس الرابطة، وتقديم مستويات طيبة ولفت أنظار الجميع، خاصة بعد الروح العالية التي تحلوا بها.

وقال موسيماني عبر حسابه على تويتر: "عندما لا يتوفر 18 لاعبًا كبيرًا للعب كأس الرابطة، انتهى بنا الأمر للاستعانة بالفريق الاحتياطي عديم الخبرة بالكامل".

وأضاف: "ويا ​​لها من مفاجأة أن هذا الفريق لم يخسر بعد في 3 مباريات ضد فرق الدوري الممتاز، الثناء الكامل والامتنان للشباب الشجعان".



موسيماني

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ الاثنين، في إطار الاستعدادات لمباراة سموحة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها الخامسة مساء الخميس المقبل.

وكان الأهلي قد خاض تدريبه صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، اجتماعا مع اللاعبين وتحدث معهم عن أهمية المرحلة المقبلة وأبرز الإيجابيات التي تحققت حتى الآن في مباريات كأس الرابطة، والمكاسب الفنية من مباراة المقاولون العرب أمس.

وبعد ذلك أدى لاعبو الأهلي تدريبات استشفائية في «الجيم» لمدة 20 دقيقة قبل المشاركة في تدريبات خفيفة بالكرة، وذلك لتفادي حالة الإجهاد التي قد يتعرض لها اللاعبون بعد المشاركة في مباراة المقاولون العرب أمس في مسابقة كأس رابطة الأندية.

وخاض ثنائي حراسة المرمى بالفريق؛ علي لطفي وحمزة علاء تدريبات مكثفة على الكرات العرضية والضربات الثابتة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، بينما أدى مصطفى شوبير تدريبات استشفائية مع اللاعبين الذين شاركوا في لقاء المقاولون العرب أمس، والذي انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة.