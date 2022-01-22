الامارات | مرتضى منصور يعاقب لاعبي الزمالك بقرارات قاسية

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعاقب لاعبي الزمالك بقرارات قاسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري قرارات قوية وعاجلة عقب خسارة كبيرة أمام المحلة في كأس الرابطة.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خصم 250 ألف جنيه (نحو 16 ألف دولار) من كل لاعب بالفريق، إضافة إلى خصم نصف شهر من راتب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وجهازه المعاون، بحسب الموقع الرسمي للنادي. بحسب عدد من الصحف المحلية.

ويتحصل كارتيرون على راتب شهري قدره 150 ألف دولار شهريا، ويتولى مهامه منذ 12 مارس 2021، قادما من التعاون السعودي.

كذلك، قرر مرتضى منصور، عرض لاعبين اثنين للبيع (لم يكشف عن اسميهما)، مؤكدا في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أن تلك القرارات تأتي على خلفية المستوى السيئ الذي ظهر عليه الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية.

وفي وقت سابق، فاز غزل المحلة على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة. وبذلك تجمد رصيد الأبيض عند نقطة واحدة في المركز السادس والأخير، بعد أن مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

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