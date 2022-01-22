الأزرق بات أخضر.. فائدة أم ضرر؟

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3 لاعبين ويكتمل العدد
ولكي يكتمل العقد الأزرق الدولي ويصبح منتخبا مكتملا، يتبقى للهلال فقط أن يضم الثنائي الدولي، لاعبي فريق النصر عبدالإله العمري وسلطان الغنام، ولاعب الاتحاد فهد المولد، حتى يكون المنتخب الأول هلاليا خالصا بنسبة 100% في حالة قلما يشاهدها عشاق الكرة على مستوى العالم.
ودفعت إصابات بعض اللاعبين في المنتخب كقلب دفاع النصر عبدالله مادو في زيادة نسبة المئوية للاعبي الهلال في صفوف الأخضر جل لاعبيه من الفريق الأزرق، خاصة بعد أن حل المدافع علي البليهي بديلا لمادو كعنصر أساسي في المنتخب.
زيادة حصص الهلال بالأخضر
من الأسماء التي ظلت ثابتة في تشكيلة الأخضر الأساسية خلال التصفيات الماضية ما لم تكن هناك إصابات، عبدالإله المالكي عندما كان لاعبا اتحاديا، ومحمد العويس عندما كان أهلاويا، وكذلك سعود عبدالحميد عندما كان اتحاديا، إلا أن ثلاثتهم انضموا إلى صفوف الهلال في فترة الانتقالات الحالية، بعد أن صارعت إدارة النادي من أجل التحاقهم بالفريق تحسبا لموسم طويل وشاق تتخلله المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقررة في الإمارات في فبراير المقبل.
الهلال وسط الأخضر الحالي
أصبحت قائمة الأخضر الأساسية الحالية تضم من اللاعبين القدامى، محمد العويس (يكمل انتقاله للهلال لاحقا) وعلي البليهي وياسر الشهراني ومحمد البريك ومحمد كنو وسالم الدوسري وعبدالإله المالكي وسعود عبدالحميد وصالح الشهري، وسلمان الفرج (قبل استبعاده للإصابة) وكذلك ناصر الدوسري، فيما يغيب أيضا من الهلال بداعي عدم اكتمال الجاهزية، العائد من الإصابة عبدالله عطيف.
ويستعد الأخضر حاليا في معسكر بجدة استعدادا لمواجهتي عمان واليابان ضمن الجولتين السابعة والثامنة بالتصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022.
مستفيد أم متضرر؟
يبقى السؤال الأهم: هل سيكون الهلال هو الرابح والمستفيد من انضمام هذا العدد الكبير من لاعبيه لصفوف المنتخب، أم الأكثر تضررا من هذه الاختيارات في ظل تداخل البطولات ومشاركة اللاعبين المستمرة مع المنتخب ومع الفريق محليا وعلى مستوى دوري أبطال آسيا؟
فوائد الهلال من كثرة نجومه بالمنتخب
- زيادة التفاهم والتجانس بين أفراد الفريق
- اكتساب خبرات جراء المشاركات المتعددة
- الجاهزية التامة للمشاركة في البطولات المتعددة
- زيادة ثقة اللاعبين بأنفسهم
- التأقلم مع أجواء المباريات من حيث المناخ والحضور الجماهيري
- اكتساب خبرات فنية من مدرب مختلف
- المشاركة في تحقيق إنجازات باسم الوطن وأخرى فردية
- فرصة جيدة لتسويق اللاعبين خارجيا
- تقديم وجوه جديدة بعد منحها فرصة سد فراغ غياب الدوليين
أضرار الهلال من كثرة نجومه بالمنتخب
- التعرض للإرهاق، والإجهاد الزائد
- التعرض للإصابات
- عدم تمكن المدير الفني من تطبيق منهجه بالصورة المطلوبة نظرا لتغيب العناصر المهمة
- تأثر اللاعبين نفسيا حال حدوث نتائج غير متوقعة
- عدم منح اللاعبين كافة فرصة المشاركة والاكتفاء بإجلاسهم على دكة البدلاء، مما يفقدهم حساسية المباريات
- قلة المنافسة بين لاعبين في مركز واحد
- كثرة الإجازات التي تعقب العودة من المشاركة مع المنتخب
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