شكرا لقرائتكم خبر الفيحاء يقفز للسادس عبر جسر الطائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع الفيحاء رصيده إلى 25 نقطة أهلته لاحتلال المركز السادس بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بفوزه على ضيفه الطائي 2 / 0 في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الـ18.

وسجل هدفي المباراة مالك العبد المنعم وأمادو موتاري في الدقيقتين الـ 9 و50.

وتوقف رصيد الطائي عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

وجاء هدف العبدالمنعم بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله تاختسيديس وضعته في حالة انفراد بالحارس قبل أن يلعب الكرة بصورة جيدة من فوق الحارس.

أما الهدف الثاني الذي سجله أمادو موتاري، فقد جاء أيضا بعد تمريرة متقنة من صامويل أوسو، صوبها الأول على يمين حارس الطائي.