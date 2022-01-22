شكرا لقرائتكم خبر تسافير غير واثق من العودة للتحكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبان الحكم الألماني فيليكس تسافير أنه لا يعلم حتى الآن ما إذا كان سيعود لإدارة مباريات في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) من عدمه.

وحصل تسافير على راحة بعد أن أدار بشكل مثير للجدل مباراة بايرن ميونخ التي فاز بها 3 / 2 على بوروسيا دورتموند في ديسمبر الماضي. وانتقد لاعب دورتموند، جود بيلينجهام الحكم لأن اسمه ارتبط من قبل بفضيحة تلاعب في النتائج.

وقال تسافير لشبكة «سكاي» التلفزيونية «أمامي غرفة لها بابان. طريق يقودني للعودة للملاعب، والآخر يقودني لحياة خاصة رائعة بدون ضغوط، بدون إجهاد».

وأضاف «أبحث عن الطريق الصحيح حاليا. سأكون قادرا على تحديد قراري بشكل حر، بدون ضغوط مالية».

وألمح بيلينجهاز لمزاعم تورط تسافير في قضية التلاعب بالنتائج في عام 2005 والتي أحاطت بالحكم روبرت هويزر.

واتهم تسافير بالحصول على أموال لكنه أنكر ذلك.

وقال تسافير «أود التحدث مع جود بيلينجهام بشكل شخصي عن هذا الموضوع»، مضيفا أنه تلقى تهديدا بالقتل مرتبط بالمباراة المثيرة للجدل.