منتخب فنون القتال يشارك ببطولة العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع في بطولة العالم لفنون القتال المتنوع التي ستقام في العاصمة الإمارتية أبوظبي خلال الفترة من 24 - 29 يناير الحالي. وتضم بعثة الأخضر رئيس الاتحاد عبدالعزيز جليدان، والمدير التنفيذي المكلف عبدالله الهزاع، وثلاثة لاعبين هم عناد باعويضان، وراشد الرشيدي، وفهد القحطاني. من جهتهم أنهى لاعبو المنتخب معسكرهم الإعدادي الذي أقيم في جدة، بإشراف مدربي المنتخب إسرافيل محمدوف وواد الفائق.

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