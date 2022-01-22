معركة أفريقية بين نسور تونس ونيجيريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون المنتخب التونسي أمام تحد جديد عندما يواجه نيجيريا اليوم بدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا.

ورغم سوء الحظ الذي يطارد (نسور قرطاج) منذ انطلاق البطولة، لكنه يرفع راية التحدي أمام (النسور الخضراء المحلقة).

وبدأ الحظ العاثر يطارد منتخب تونس منذ لقائه الأول الذي خسره 0 / 1 أمام مالي في مواجهة شهدت أحداثا مثيرة للجدل، كان بطلها الحكم الزامبي جاني سيكازوي، الذي أنهى اللقاء قبل موعد انتهاء الوقت الأصلي.

وتواصلت متاعب تونس، بعدما أصيب عدد من لاعبيه بفيروس كورونا قبل مباراة موريتانيا بالجولة الثانية، لكنه كسب الرهان وفاز 4 / 0.

وسرعان ما تلقى منتخب تونس صدمة أخرى قبل مباراته ضد جامبيا، بعدما أصيبت دفعة جديدة من اللاعبين بعدوى كورونا، ليخسر 0/ 1، إلا أنه بلغ دور الـ16، كأفضل 4 ثوالث في المجموعات الست.

ولم يقف سوء الحظ عند هذا الحد بالنسبة للمنتخب التونسي، بعدما أهدر 3 ضربات جزاء في مبارياته الثلاث بالدور الأول.

بوركينا فاسو والجابون

أظهر المنتخبان البوركيني والجابوني الكثير من رباطة الجأش خلال مشاركتهما في النسخة الحالية، حيث اجتازا دور المجموعات عن جدارة.

وصعد منتخب بوركينا فاسو لدور الـ16، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف الكاميرون (المتصدر)، مستفيدا من تفوقه بفارق المواجهة المباشرة على منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)، صاحب المركز الثالث، الذي تساوى معه في نفس الرصيد.

واستهل منتخب بوركينا فاسو مشواره بالخسارة 1 / 2 أمام الكاميرون ثم تغلب 1 / 0 على كاب فيردي في الجولة الثانية وتعادل مع إثيوبيا 0/0.

في المقابل، تأهل منتخب الجابون عقب حلوله ثانيا في المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين خلف المغرب (المتصدر)، فيما تفوق بفارق نقطتين على منتخب جزر القمر، صاحب المركز الثالث.

واستهل الجابون مبارياته بالفوز 1 / 0 على جزر القمر، ثم تعادل 1 / 1 مع غانا و2 / 2 مع المغرب.

التاريخ ضد تونس

