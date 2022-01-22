قادش يفوز على ليفانتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز فريق قادش على مضيفه ليفانتي 2 / 0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل هدفي قادش ألفارو نيجريدو وسالفادور بونسي في الدقيقتين 34 و74. وأنهى فريق ليفانتي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أليسيو ليسكي في الدقيقة 76. ورفع قادش رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن عشر، وتوقف رصيد ليفانتي عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير.

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