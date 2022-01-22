أفشة: لا أعرف سبب استبعادنا من المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - قال لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة إنه لا يعرف سبب استبعاد المدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش له ولنجم الزمالك طارق حامد له من قائمة الفراعنة.

وأضاف أفشة خلال استضافته علي فضائية ام بي سي مصر: «ماعرفش الكلام اللي بيتردد يقول إن طارق حامد مبيرضاش يقعد دكة في المنتخب، معرفش الكلام ده منين فأنا بتواصل مع طارق حامد دائمًا».

وأوضح لاعب النادي الأهلي إن آخر اتصال هاتفي له مع طارق حامد كان أول أمس آخر كلام قائلا إنه يعتبره بمثابة أخيه الكبير.

وتابع قائلا «ممكن نكون في إعلان سوا مع بعض أنا وطارق حامد وعماد متعب قريب جدا، وطارق رجل جدا ولعيب جدا، لو فيه سبب أعرفه بشأن استبعادي هقول ولكن الكرة مش هتقف على حد بالنسبة لي».

وأشار محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي إلي أن بالنسبة لطارق حامد في المنتخب فيه ناس كتير مش بتروح، والمنتخب بيكسب والعكس عادي، والأمر طبيعي”.