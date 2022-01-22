أفشة: أتمنى أن أتدرب مع حسام حسن

الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، أن هدفه هو تحقيق إنجاز جديد في كاس العالم للأندية القادم، المقرر إقامته في الإمارات.

وقال أفشة في حوار تلفزيوني على قناة إم بي سي مصر: «نسعى لتحقيق إنجاز أكبر من المركز الثالث في كأس العالم للأندية».

وأضاف: «من الممكن أن نفتقد بعض اللاعبين بسبب المنتخبات ولكن أي لاعب سيتواجد مع الأهلي سيقاتل في الملعب».

وواصل: «استبعاد طارق حامد من المنتخب وجهة نظر الجهاز الفني ولا أعرف أي أسباب لذلك سواء لاستبعاده أو استبعادي».

وأكمل صانع ألعاب الأهلي: «طارق حامد أخي ودائما نتواجد معا في المنتخب وقريبا سنظهر معا في أحد الإعلانات».

وتطرق أفشة للحديث عن مشادة وليد سليمان وياسر إبراهيم.. قائلا: «من الوارد أن يحدث ذلك في تدريبات أي فريق ومثل هذه الأمور تنتهي سريعا ولكن من يضخمها هو الإعلام».

وأتم أفشة حديثه: «أتمنى أن أتدرب تحت قيادة حسام حسن في الفترة المقبلة».