شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مهدد بغياب مهاجميه خلال مشاركته في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات الأهلي مهددا بخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بدون رأس حربة، في ظل الغيابات التي تضرب الخط الأمامي للفريق الأحمر، بسبب الغيابات التي تضرب صفوفه قبل السفر إلى الإمارات نهاية يناير الجاري للمشاركة في مونديال الأندية، لأسباب مختلفة سواء الغيابات أو الإصابات.

ولم يتضح موقف محمد شريف، المهاجم الأساسي، من المشاركة رفقة الأهلي بمونديال الأندية لتواجده مع منتخب مصر حاليا الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، حيث يتوقف موقفه في اللحاق ببعثة الأهلي على موقف الفراعنة في المنافسة على البطولة الإفريقية، بحيث يغيب عن الأهلي حال وصول الفراعنة للدور النهائي لأمم إفريقيا، أو يلحق بالأهلي حال توديع البطولة من الأدوار الإقصائية التي تسبق المباراة النهائية.

كما تسود حالة من الغموض على مصير حسام حسن الذي يعاني من الإصابة بشد في عضلة السمانة وحاجته للعلاج أسبوعين وعدم حسم موقفه من المشاركة في المونديال وأخيرا صلاح محسن الذي يعاني من الإصابة بشرخ في مشطية القدم وإجراء عملية جراحية، وتأكد غيابه لمدة شهرين عن الملاعب.

ويعاني الأهلي من أزمة كبيرة في خط الهجوم في عدم وجود مهاجم صريح بالقائمة، ووقتها قد يستعين ببعض اللاعبين الآخرين لتوظيفهم في مركز المهاجم الصريح، مثل بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وطاهر طاهر أو يعتمد على أحد اللاعبين الشباب، مثل أحمد سيد غريب وصالح نصر حال قيدهم في قائمة المونديال.