شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك فى كأس الرابطة بعد الخسارة بثلاثية من المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذيل فريق الزمالك ترتيب مجموعته في كأس رابطة الأندية المحترفة برصيد نقطة وحيدة، بعد الخسارة من غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى، بينما جاء غزل المحلة في الصدارة.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى:

1 ـ غزل المحلة 5 نقاط

2 ـ إنبي 5 نقاط

3 ـ فاركو 4 نقاط

4- سيراميكا 4 نقاط

5 ـ طلائع الجيش 3 نقاط

6 ـ الزمالك نقطة وحيدة

وفاز فريق غزل المحلة على الزمالك بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

الزمالك تعادل سلبياً مع إنبى فى مباراته الأولى بالبطولة، ثم خسر من فاركو بهدفين دون رد بالجولة الثانية، ثم خسر من غزل المحلة، فى المقابل تعادل غزل المحلة مع الطلائع بهدف لكل فريق بالجولة الأولى للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع انبى، قبل أن يحقق الفوز على غزل المحلة.

سجل هدف المحلة الأول هشام عادل فى الدقيقة 33، ثم سجل الهدف الثانى والثالث عبده يحيى فى الدقيقتين 46 و85.

وتقام مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الجمعة المقبل:

عزل المحلة وفاركو.. 2:30 عصرا

إنبي وطلائع الجيش.. 2:30 عصرا

سيراميكا والزمالك.. 5 مساء