شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 22 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 22 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها الزمالك يواصل السقوط ويخسر من غزل المحلة بثلاثية فى كأس الرابطة، ومصطفى فتحى يفاوض الزمالك للرحيل.. وبند جديد يعطل صفقة التعاون.

الزمالك يواصل السقوط ويخسر من غزل المحلة بثلاثية فى كأس الرابطة

واصل فريق الزمالك السقوط بالخسارة من غزل المحلة بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

الزمالك يرفض محاولات المريخ السودانى لإقامة مباراة ودية

رفض مسئولو نادي الزمالك، كافة محاولات نادي المريخ السوداني لإقامة مباراة ودية بين الفريقين خلال الساعات المقبلة.

مصطفى فتحى يفاوض الزمالك للرحيل.. وبند جديد يعطل صفقة التعاون

تعطلت صفقة انتقال مصطفى فتحى لاعب الزمالك لصفوف نادى التعاون السعودي، بعدما كان اللاعب قريباً من الرحيل خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعد وضع مسئولى القلعة البيضاء شرطا جديدا فى المفاوضات يقضى بالحصول على 30% من نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلا لأى نادٍ.

بعد تنفيذ طلب اللاعب .. الزمالك يفاوض بن شرقي للتجديد عقب أمم أفريقيا

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق، المتواجد حاليا برفقة منتخب أسود الأطلسي في الكاميرون لخوض منافسات أمم أفريقيا.

برنامج تأهيل خاص لتجهيز طارق حامد لمواجهتى سيراميكا والطلائع

حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، برنامج تأهيل خاصا لطارق حامد لاعب وسط الفريق، من أجل تجهيزه لمواجهتى سيراميكا وطلائع الجيش فى مسابقة كأس الرابطة.

تعديل موعد مباراة "يد الزمالك" وطلائع الجيش فى دوري المحترفين

تلقى نادى الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد المصرى لكرة اليد، يخطره فيه بتعديل موعد مباراة الفريق الأول بالنادى مع طلائع الجيش المقرر لها الاثنين المقبل، فى السادسة مساءً، لتقام فى نفس اليوم الساعة الرابعة عصرا لإذاعة اللقاء تليفزيونيا.

شيكابالا يساند "مصطفى" المشجع الزملكاوى صاحب المرض النادر

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مساندة المشجع الزملكاوى "مصطفى" الذى يعانى من مرض نادر يحتاج لعملية زرع جهاز هضمي جديد فى الخارج خلال الفترة الحالية.