طاقم حكام مصرى بقيادة أمين عمر لإدارة مباراة غينيا وجامبيا

القاهرة - سامية سيد -

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم حكام مصري، بقيادة أمين عمر، لإدارة مباراة غينيا وجامبيا في دور الـ16 لأمم أفريقيا، والمقرر إقامتها الإثنين.

ويضم طاقم الحكام أمين عمر حكم ساحة ومعه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين ومحمد معروف رابعا ومحمود عاشور حكم للفار وأحمد الغندور مساعد فار.

وستكون لقاءات دور الـ16 كالتالى:

بوركينا فاسو ضد الجابون: الأحد 23 يناير (السادسة مساء)، نيجيريا ضد تونس الأحد 23 يناير (التاسعة مساء)، غينيا ضد جامبيا: الإثنين 24 يناير (السادسة مساء)، الكاميرون ضد جزر القمر: الإثنين 24 يناير (التاسعة مساء)، السنغال ضد كاب فيردي: الثلاثاء 25 يناير (التاسعة مساء)، المغرب ضد مالاوي: الثلاثاء 25 يناير (السادسة مساء)، كوت ديفوار ضد منتخب مصر : الأربعاء 26 يناير (السادسة مساء)، مالي ضد غينيا الإستوائية: الأربعاء 26 يناير (التاسعة مساء).