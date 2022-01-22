شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مصرى بقيادة أمين عمر لإدارة مباراة غينيا وجامبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم حكام مصري، بقيادة أمين عمر، لإدارة مباراة غينيا وجامبيا في دور الـ16 لأمم أفريقيا، والمقرر إقامتها الإثنين.
ويضم طاقم الحكام أمين عمر حكم ساحة ومعه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين ومحمد معروف رابعا ومحمود عاشور حكم للفار وأحمد الغندور مساعد فار.
بوركينا فاسو ضد الجابون: الأحد 23 يناير (السادسة مساء)، نيجيريا ضد تونس الأحد 23 يناير (التاسعة مساء)، غينيا ضد جامبيا: الإثنين 24 يناير (السادسة مساء)، الكاميرون ضد جزر القمر: الإثنين 24 يناير (التاسعة مساء)، السنغال ضد كاب فيردي: الثلاثاء 25 يناير (التاسعة مساء)، المغرب ضد مالاوي: الثلاثاء 25 يناير (السادسة مساء)، كوت ديفوار ضد منتخب مصر : الأربعاء 26 يناير (السادسة مساء)، مالي ضد غينيا الإستوائية: الأربعاء 26 يناير (التاسعة مساء).
ومن ناحية أخرى علقت صفحة بطولة أمم أفريقيا التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" على مواجهة محمد صلاح نجم منتخب مصر وساديو مانى نجم منتخب السنغال، فى الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
ونشر الحساب الرسمي لبطولة أفريقيا على موقع "تويتر" صورة محمد صلاح وساديو مانى، وعلق عليها بعبارة: "فرعون وأسد يحملان راياتِ الملايين خلفهم من أجلِ حُلمِ كأس العالم.. ساديو مانى ومحمد صلاح يستعدان لكتابة فصل جديد فى التاريخ عندما يقودان منتخبى السنغال ومصر فى التصفيات الأفريقية لكأس العالم".