شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يعود للتدريبات الجماعية والونش يبدأ مرحلة التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم في الخامسة مساءً بتوقيت الكاميرون (السادسة في القاهرة) استعدادا للقاء كوت ديفوار في الموعد نفسه يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية.

شارك في التدريبات الجماعية أحمد فتوح بعد انتهاء فترة تأهيله، فيما بدأ محمود حمدي "الونش" اليوم فترة تأهيله بعد أن أنهى فترة العلاج الطبيعي.

ويلتقى منتخب مصر مع كوت ديفوار فى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى الكاميرون الأربعاء المقبل فى السادسة مساءً، وتضم قائمة منتخب كوت ديفوار العديد من النجوم، على رأسهم سباسيتان هالير، مُهاجم أياكس، وهداف مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، إلى جانب فرانك كيسي متوسط ميدان اي سي ميلان.