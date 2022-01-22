شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن ينضم لصفوف الاتحاد السكندرى لنهاية الموسم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، فى التعاقد مع إبراهيم حسن، لاعب نادي بيراميدز، لنهاية الموسم الحالى مع وضع بند بالتعاقد يُتيح لزعيم الثغر ضمه بصفه نهائية عقب نهاية هذا الموسم .

و يُجيد "حسن اللعب بمركز الجناح الأيمن، وسبق له تمثيل أندية الإسماعيلى والزمالك، وجاء التعاقد مع اللاعب وفقاً للرؤية الفنية لحسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة.

ووافق حسن على انضمامة لصفوف زعيم الثغر عقب الجلسة التي عُقدت معه، بحضور محمد مصيلحى، رئيس النادى، وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل العقد بعد إنهاء كافة الأمور المالية مع نادى بيراميدز.

ويحرص مجلس إدارة النادى على إنهاء التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة إبراهيم حسن وسام حسن لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.

ومن ناحية أخرى تلقى مجلس إدارة سموحة برئاسة وليد عرفات أكثر من عرض مغرٍ لانتقال الحارس الدولى الهانى سليمان خلال الانتقالات الشتوية الجارية، حيث أعلن مؤخرا مسئولو الاتحاد السكندرى رغبتهم فى التفاوض مع مسئولي سموحة لاستعادة الحارس الدولى مرة أخرى للقلعة الخضراء.

وأثنى محمد مصيلحى، رئيس نادي الاتحاد، على الهانى سليمان مؤخرا، مؤكدا أن الحارس تألق فى الفترة الأخيرة، وأن الجهاز الفنى ومدير الكرة إبراهيم حسن أبدوا رغبتهم فى ضم الحارس خلال الميركاتو الشتوي الجاري، الأمر الذى أصبح لغزا محيرا لجميع الأطراف، حيث يفاضل الهانى بين البقاء في سموحة والإستمرار تحت قيادة أحمد ناجى الذي ساهم في عودته لمستواه، وبين المستقبل الذى ينتظره فى حال عودته مرة أخرى إلى القلعة الخضراء، حيث يتمنى الهانى أن يختتم مسيرته الكروية مع سيد البلد، خاصة أنه سيكون كابتن الفريق حال عودته.



إبراهيم حسن ومصيلحى