شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس عن عقوبات الزمالك: ما ينفعش تتطبق على شيكابالا وعبد الشافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على قرارات رئيس النادى الأبيض، بمعاقبة اللاعبين بعد الخسارة من غزل المحلة في كأس رابطة الأندية المحترفة، مؤكدا أنها لا يصح تطبيقها على الثنائى محمد عبد الشافى وشيكابالا.

وقرر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 250 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي وخصم نصف شهر من راتب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وجهازه المعاون، وعرض 2 لاعبين للبيع.

قال يونس خلال تحليله مباراة الزمالك وغزل المحلة على قناة "أون تايم سبورتس 1": "مينفعش يتم تطبيق العقوبات التي أعلنت على شيكابالا لأنه لسه راجع من الإيقاف وكابتن الفريق وعمل مجهود في المباراة وكذلك عبد الشافي لأن العقوبات المفروض مرتبطة بناس متخاذلة".

فاز فريق غزل المحلة على نظيره الزمالك بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

الزمالك تعادل سلبيا مع إنبى فى مباراته الأولى بالبطولة ثم خسر من فاركو بهدفين دون رد بالجولة الثانية، ثم خسر من غزل المحلة، في المقابل تعادل غزل المحلة مع الطلائع بهدف لكل فريق بالجولة الأولى للمسابقة ثم تعادل سلبيا مع إنبى، قبل أن يحقق الفوز على غزل المحلة.

سجل هدف المحلة الأول هشام عادل فى الدقيقة 33، ثم سجل الهدف الثانى والثالث عبده يحيى فى الدقيقتين 46 و85.