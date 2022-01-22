شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: لاعبو الزمالك لم يقدموا المطلوب.. وسأمنح الفرصة للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه سيتحدث عن أداء الفريق في آخر ثلاث مباريات في كأس الرابطة، وليس لقاء غزل المحلة فقط؛ لأنها كانت فرصة للاعبين الذين لا يشاركون في المباريات، ولكنهم لم يظهروا بالشكل المطلوب.

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي أنه قد يمنح الناشئين فرصة في المباريات المتبقية في بطولة كأس الرابطة، خاصة أنه لا يوجد مستوى أسوأ من المستوى الذي ظهر عليه الفريق في لقاء اليوم، وأضاف أنه يقصد بالناشئين اللاعبين أصغر من سن 21 عاما.

وأكد المدير الفني للزمالك أنه كان يتم سؤاله باستمرار عن سر عدم الدفع بباقي اللاعبين في المباريات، والجميع علم الإجابة في مباراة اليوم أمام غزل المحلة.

كما أشار كارتيرون إلى أن هناك لاعبين في الزمالك لديهم القدرة على صناعة الفارق كأشرف بن شرقي وزيزو وطارق حامد والونش، ووجود هذه المجموعة يجعل الفريق ينافس على البطولات.

وتابع كارتيرون أن هناك عددا كبيرا من الناشئين شاركوا في مباريات كأس الرابطة، مضيفا أنه كان يختبر اللاعبين الناشئين والبدلاء في الثلاث مباريات الماضية، موضحا أنه ليس نادما على ذلك، ومؤكدا أنه من المفترض أن يخوض اللاعبون المباريات بجدية وبأداء رجولي أفضل من المستوى الذي ظهر عليه الفريق في كأس الرابطة.

واختتم المدير الفني للزمالك: "نفتقد فريقا بالكامل في كأس الرابطة، وكانت هناك فرصة لتجربة البدلاء والناشئين وللأسف لن أعتمد على عدد كبير منهم في الفترة المقبلة".