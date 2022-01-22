شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 22 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم السبت 22 / 1 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، غموض حول لحاق حسام حسن بالأهلى فى كأس العالم للأندية، و 3 مرشحين لخلافة موسيمانى بعد أزماته الثلاثة فى الأهلى.

غموض حول لحاق حسام حسن بالأهلى فى كأس العالم للأندية

تسيطر حالة من الغموض على موقف حسام حسن مهاجم مهاجم الأهلي من المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتى تنطلق فى شهر فبراير المقبل بالإمارات، بسبب معاناة اللاعب من الإصابة بشد فى عضلة السمانة خلال مشاركته فى مباراة فريقه ضد المقاولون العرب بكأس الرابطة وعدم استكمال المباراة.

3 مرشحين لخلافة موسيمانى بعد أزماته الثلاثة فى الأهلى

رغم نجاح المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي في قيادة الفريق الأحمر لمنصات التتويج، حيث فاز ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وحصد برونزية مونديال الأندية في وقت قصير، إلا أن إدارة الأهلي قررت تأجيل البت في تجديد عقده لأجل غير مسمي.

منافس الأهلى.. كاف يعتمد ملعب الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على اعتماد ملعب نادى الهلال السوداني لاستضافة مباريات الفريق فى لقاءات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يحسم عروض إعارة محمد محمود فى يناير بعد كأس الرابطة

تلقى محمد محمود، لاعب وسط النادى الأهلي، عدة عروض محلية للانتقال لأحدها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما شارك مع الفريق فى بطولة كأس رابطة الأندية الحالية.

موسيمانى يمنح لاعبى الأهلى راحة 24 ساعة قبل مواجهة سموحة

منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة.

كوكا على غرار بانون.. مضاعفات كورونا تبعد ثنائى الأهلي 6 أسابيع

تأكد غياب أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي الصاعد عن المشاركة فى تدريبات فريقه لمدة شهر ونصف، بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وهى الآثار الجانبية التى تطارد بعض اللاعبين في مختلف دول العالم، وكانت سببا فى ابتعاد المغربي بدر بانون مدافع الأهلي عن المشاركة برفقة منتخب بلاده فى بطولة أمم أفريقيا الحالية بالكاميرون.

العروض تطارد مصطفى شوبير بعد التألق مع الأهلى فى كأس الرابطة

شهدت الفترة الماضية تلقي مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي العديد من العروض المحلية عقب تألقه اللافت للنظر مع الأهلي خلال دفاعه عن عرين الفريق في بطولة رابطة الأندية المحترفة.