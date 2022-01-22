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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 1 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، منتخب مصر يواجه السنغال فى الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، و كيروش يمنع الحديث عن مواجهة السنغال بتصفيات كأس العالم بسبب كوت ديفوار.

منتخب مصر يواجه السنغال فى الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022

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كيروش يمنع الحديث عن مواجهة السنغال بتصفيات كأس العالم بسبب كوت ديفوار

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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