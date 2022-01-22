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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 22 / 1 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، منتخب مصر يواجه السنغال فى الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، و كيروش يمنع الحديث عن مواجهة السنغال بتصفيات كأس العالم بسبب كوت ديفوار.
منتخب مصر يواجه السنغال فى الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022
كيروش يمنع الحديث عن مواجهة السنغال بتصفيات كأس العالم بسبب كوت ديفوار
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