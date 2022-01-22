الخطيب يتولى رئاسة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، على تولي محمود الخطيب رئيس النادي، رئاسة مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.

وجاء هذا القرار، خلال الاجتماع الذي عقد عصر اليوم السبت بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

ويتولى الخطيب رئاسة مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، على أن يتولى العامري فاروق نائب رئيس النادي، منصب العضو المنتدب للشركة، وخالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد الدماطي ومي عاطف عضوي مجلس الإدارة، أعضاء في مجلس إدارة الشركة.

وفي سياق اخر، واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتعادل الأهلي أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لكأس الرابطة.