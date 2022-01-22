"غياب جميع الحراس".. أزمة لمنتخب جزر القمر قبل مواجهة الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن اتحاد جزر القمر لكرة القدم، غياب 12 لاعبًا عن مباراة الكاميرون المقبلة، والمقرر إقامتها مساء الإثنين ضمن حسابات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وجاء بيان اتحاد جزر القمر، ظهور 12 حالة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) من بينهم ثنائي حراسة المرمى.

الأمر سيزداد صعوبة أيضًا بسبب إصابة الحارس الأساسي سليم بن بوينة، مما يعني عدم مشاركة أي حارس في مباراة الكاميرون المقبلة.

وتنص اللوائح، أن في حال تواجد 11 لاعبًا متاحين يتوجب عليهم المشاركة وهذا ما ينطبق على منتخب جزر القمر.

معاناة مفاجأة نسخة الكاميرون مستمرة أيضًا بسبب إصابة المدير الفني أمير عبده بفيروس كورونا.

وكان منتخب جزر القمر، تأهل إلى دور الـ16 في مشاركته الأولى، محتلاً المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على منتخب غانا بنتيجة (3-2) في مجموعة شهدت تواجد منتخبي المغرب والجابون.

جدير بالذكر أن دور الـ16 شهد تأهل أصحاب المركز الأول والثاني بجانب أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث.