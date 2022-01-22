رسميًا.. الاتحاد يُعلن التعاقد مع إبراهيم حسن لنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي الاتحاد برئاسة محمد مصيلحى، مساء اليوم السبت، التعاقد مع لاعب نادي بيراميدز إبراهيم حسن لنهاية الموسم الحالى.

واتفق الاتحاد مع اللاعب إبراهيم حسن على التعاقد مع النادي السكندري مع وضع بند بالتعاقد يُتيح لنادى الاتحاد ضمه بصفه نهائية عقب نهاية هذا الموسم.

وجاء التعاقد مع اللاعب وفقاً للرؤية الفنية لحسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة، ووافق اللاعب على انضمامه لصفوف الفريق عقب الجلسة التي عُقدت معه.

وشهد جلسة التعاقد حضور محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل العقد بعد إنهاء كافة الأمور المالية مع نادى بيراميدز .