عقوبات مالية وعرض للبيع.. 3 قرارت عاجلة من الزمالك رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، معاقبة لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام غزل المحلة في كأس رابطة المحترفين المصرية.

ووفقا للموقع الرسمي للزمالك، فإن مجلس إدارة الزمالك أصدر قرارات عاجلة بعد مباراة غزل المحلة لتصحيح مسار فريق الكرة.

وقرر مرتضى منصور خصم 250 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وخصم نصف شهر من راتب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وجهازه المعاون.

كما قرر رئيس نادي الزمالك عرض لاعبَين للبيع، دون الكشف عن أسماء.

وأشار الموقع الرسمي للزمالك إلى أن تلك القرارات بعد المستوى السيء الذي ظهر عليه الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية.

وفاز غزل المحلة على الزمالك 3-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطة في المركز السادس الأخير بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.