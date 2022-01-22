تقرير.. ما هيّ فرص الزمالك لتخطي مجموعات كأس الرابطة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خسارة جديدة تعرض لها فريق الزمالك ببطولة كأس الرابطة، وهذه المرة على يد فريق غزل المحلة الذي حقق نتيجة تاريخية بالفوز (3-0) على ملعب استاد القاهرة.

وللمباراة الثالثة على التوالي يعجز الزمالك في تحقيق الفوز أو التسجيل بعد التعادل مع إنبي في الجولة الأولى بنتيجة (0-0)، ثم الخسارة بعد ذلك من فاركو بنتيجة (2-0)، وأخيرًا الخسارة من غزل المحلة بنتيجة (3-0).

وأصبح ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الثالثة كالتالي، حيث يصعد أول كل مجموعة مع أفضل فريق يحصل على المركز الثاني من حيث عدد النقاط:

غزل المحلة (5 نقاط)

إنبي (5 نقاط)

سيراميكا كليوباترا (4 نقاط)

فاركو (4 نقاط)

طلائع الجيش (3 نقاط)

الزمالك (نقطة)

والسؤال الآن.. ماذا يحتاج الزمالك للصعود لدور نصف النهائي؟

- لا مجال للتعثر:

الزمالك أمامه مباراتين ضد سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ثم مواجهة طلائع الجيش في الجولة الأخيرة في الأول من فبراير المقبل.

فوز الزمالك في المباراتين يعني الوصول للنقطة (7)، لكن هذا ليس كافي فالأبيض يحتاج مع الانتصارات تعثر صاحبي الصدارة غزل المحلة وإنبي.

فوز غزل المحلة وإنبي في جولة واحدة فقط من آخر جولتين سيؤدي إلى إبعاد الزمالك بصورة رسمية من حسابات المنافسة، لأن وقتها سيكون رصيد الغزل أو إنبي (8 نقاط).

وسيكون أمام غزل المحلة مباراتين ليست بالسهلة ضد فاركو أولاً، ثم مواجهة سيراميكا كليوباترا، في المقابل سيلعب إنبي ضد طلائع الجيش ثم فاركو.

- ورقة صعبة:

كما ذكرنا في السطور السابقة، فإن لوائح بطولة كأس الرابطة في نسختها الأولى توضح صعود أوائل المجموعات الثلاثة مع تأهل أفضل فريق يحتل المركز الثاني.

وهنا هل يمتلك الزمالك فرصة الصعود كأفضل فريق يحتل المركز الثاني، الإجابة مثلاً عند فريق الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني حاليًا وأفضل فريق بين المجموعات الثلاثة في هذا المركز.

الفريق السكندري يحتل المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد (7 نقاط)، كما يمتلك "زعيم الثغر" فارق هدفين من خلال تسجيله 5 أهداف واستقبل 3 أهداف.

ويمتلك فريق الاتحاد السكندري مباراتين ضد مصر المقاصة وفيوتشر إف سي، وإذا حقق "زعيم الثغر" نقطة واحدة يعني إقصاء الزمالك من حلم المنافسة على مقعد منافسة "أفضل تواني".