كارتيرون يتحدث عن.. صدمة.. ولماذا يعتمد على 11 لاعبا فقط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أنه قد يدفع باللاعبين الناشئين خلال المباريات المقبلة بكأس رابطة الأندية المحترفة، لعدم وجود مستوى أسوأ مما ظهر عليه الفريق خلال المباريات الثلاث الماضية.

وقال كارتيرون في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الخسارة بنتيجة 3-0 أمام غزل المحلة: "كانت فرصة للاعبين لم يظهورا بانتظام في الفترات الماضية، من أجل اظهار إمكانية الاعتماد عليهم".

وتابع: "لكني أرى أن العناصر التي لعبت 3 مباريات لم تقدم المستوى المنتظر، بالفعل هناك غيابات لكني أنى أن المتاح كان يجب أن يظهر بشكل أفضل".

أما عن إمكانية منح فرصة للاعبين الناشئين، فقال: "من الممكن أن يكون هناك مشاركة للاعبين الناشئين في المباريات المقبلة، لكن يجب أن يكونوا ناشئين حقا وليس عناصر عمرهم 20 و21 عاما، لأن هؤلاء لا يمكن أن نقول عليهم ناشئين".

وأضاف: "وفي النهاية لا يمكن أن يكون هناك مستوى أسوأ مما ظهرنا به".

وعن استعداد الفريق لكأس الرابطة، فقال: "قلت للاعبين قبل المباريات أنهم في أتم الجاهزية للمشاركة، وعليهم الظهور بشكل طيب يناسب من يرتدي قميص الزمالك".

واستطرد: "كان هناك سؤال دائم عن عدم وجود تغييرات كبيرة في الفريق، والمشاركة بـ11 لاعب ثابت دائما، لكن أظن أن الإجابة واضحة الآن، فهناك عناصر تصنع الفارق دائما مثل بشرقي، وطارق حامد والونش وعناصر أخرى".

وأردف: "أنا أحب اللاعبين الناشئين، وفي الرجاء المغربي قمت بتصعيد 10 لاعبين من الناشئين يشاركون في الوقت الحالي".

وأوضح سياسته في التعامل مع مباريات كأس رابطة المحترفين: "خلال المباريات الثلاث الماضية اختبرت الناشئين ومن لم يشارك الفترة الماضية، لكن المستوى لم يكن بأفضل حال".

واستكمل: "ما صدمني هو الروح، لأن أي لاعب في الزمالك يجب أن يأخذ كل مباراة بجدية وحماس ورجولة وهذا لم يكن متاحا في أخر 3 مباريات".

واختتم قائلًا: "هناك عدد كبير من اللاعبين الغائبين عن الفريق، تقريبا فريق كامل غائب عن المباريات الماضية، لكن يجب أن يظهر من يشارك أحقيته بالمشاركة".