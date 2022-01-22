الامارات | "ستي" يحقق أول انتصار في موسم الدرجة الأولى الإماراتي .. ودبا الحصن يتقدم

شكرا لقرائتكم خبر عن "ستي" يحقق أول انتصار في موسم الدرجة الأولى الإماراتي .. ودبا الحصن يتقدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل فريق ستي أول انتصار له في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بتغلبه على على مضيفه مسافي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة 16 للمسابقة.

وسجل لفريق ستي حارب جمال (9)، وحمد عيسى (21) ، بينما سجل لفريق مسافي سعيد محمد (69)، ليصبح رصيد ستي ست نقاط مقابل 10 لفريق مسافي.

وفاز دبا الحصن على مضيفه مصفوت بهدف نظيف في المباراة سجله اللاعب العماني محمد المربوعي 52، ليصبح رصيد دبا الحصن 31 نقطة بينما تجمد رصيد مصفوت عند 14 نقطة.

وتعادل " جلف اف سي" مع الجزيرة الحمراء بهدف لمثله حيث سجل لفريق الجزيرة الحمراء البرازيلي هوغو اليكسندر (70)، وسجل لفريق "جلف اف سي" البرازيلي سانتانا 81، وبموجب ذلك اصبح رصيد "جلف اف سي" 18 نقطة بينما الجزيرة الحمراء 13.

وتستكمل منافسات الجولة غداً الاحد بلقاء دبا الفجيرة مع البطائح، والذيد مع العربي، والحمرية مع الرمس، والفجيرة مع حتا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news