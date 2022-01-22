"لا أريد أن أظلمه".. أفشة يرد حول استبعاده من المنتخب بسبب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح محمد مجدي "أفشة" لاعب فريق الأهلي، حول رأيه باستبعاده من قائمة منتخب مصر والتي تشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا بنسخة الكاميرون.

أفشة قال في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" اليوم السبت :"زعلان جدًا لعدم وجودي في قائمة المنتخب، لكن ليس من شخصيتي أعاتب أحد".

وتابع :"كنت أتمنى أن أشارك في البطولة القارية لأنها ستكون المشاركة الأولى لي خاصة أن عمري 25 عامًا".

ورد أفشة حول سبب استبعاده من المنتخب بسبب تصريحاته السابقة عن قائد المنتخب محمد صلاح، قائلاً :"لا أعتقد ذلك، لا أريد أن أظلمه، أنا تواجدت مع صلاح مرتين في معسكر المنتخب (وأنا مش بتاع مشاكل)".

وأكمل :"لم أندم على تصريحي عن صلاح بأنه ليس لاعب مهاري، صلاح يطور من نفسه ووصل لمرحلة (من نص فرصة بيسجل) وهو هداف الدوري الإنجليزي".

وأنهى :"أنا لا أقيم لاعب (أن قلت صلاح مش موهوب) والأصعب للاعب أن يطور من نفسه وصلاح وصل لمرحلة صعبة جدًا".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري وصل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث سيواجه منتخب "الفراعنة" منافسه منتخب كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.