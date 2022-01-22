"سنصل لأبعد مدى".. أول رد فعل من حاجي ضيوف على مواجهة السنغال ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح حاجي ضيوف لاعب منتخب السنغال السابق، بأن مواجهة مصر والسنغال ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 ستكون صعبة.

وقال حاجي ضيوف على هامش القرعة: "نفخر بكل المنتخبات التي تأهلت إلى الدور النهائي، وعلى رأسها المنتخب المصري والمنتخب السنغالي".

وتابع: "إذا أردت أن تفوز بمثل هذه المباريات عليك أن تكون على أهبة الاستعداد والكل يسعى للفوز للوصول لكأس العالم في دولة قطر".

وأضاف :"السنغال يستطيع أن يصل لأبعد مدى، والمنتخب النيجيري، وأعتقد أن المباريات سوف تلعب على تفاصيل صغيرة".

وقال لاعب السنغال السابق في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "من الصعب عليّ أن أشاهد مباراة مصر والسنغال، عام 2002 تأهلنا على حساب مصر ولكن الآن الوضع مختلف".

وواصل: "نحن لدينا نجم كبير وهو ساديو ماني، ومصر لديها نجم كبير وهو محمد صلاح، الآن سيواجهان بعضهما البعض، ستكون مواجهة صعبة للغاية".

وتقام تصفيات كأس العالم في مارس المقبل بنظام الذهاب والإياب، حيث سيكون اللقاء الأول في مصر والعودة في السنغال.