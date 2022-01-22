تاريخ مواجهات مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أسفرت قرعة التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر، عن مواجهة منتخب مصر نظيره السنغالي.

والتقى منتخب مصر مع منتخب السنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم مرة واحدة، وهي مونديال 2002 بكوريا واليابان.

وكان نظام التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2002، من 5 مجموعات كل مجموعة تضم 5 مجموعات باستثناء المجموعة الأخيرة ضمت 4 منتخبات فقط، وتأهل متصدر كل مجموعة.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع كل من منتخب السنغال، المغرب، والجزائر، نامبيبا.

روغم تفوق منتخب مصر على السنغال حيث انتهت المباراة الأولى دكار بالتعادل السلبي، وحسم الفراعنة الفوز في القاهرة بهدف دون رد، إلا أن منتخب الأسود تأهل على رأس المجموعة وشارك في نهائيات كأس العالم، واستطاع الفوز على منتخب فرنسا في الجولة الافتتاحية.

وجاءت نتائج مصر في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2002:

الجولة الأولى: السنغال 0-0 مصر

الجولة الثانية: مصر 0-0 المغرب

الجولة الثالثة: ناميبيا 1-1 مصر

الجولة الرابعة: مصر 5-2 الجزائر

الجولة الخامسة: مصر 1-0 السنغال

الجولة السادسة: المغرب 1-0 مصر

الجولة السابعة: مصر 8-2 ناميبيا

الجولة الثامنة: الجزائر 1-1 مصر

واحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد 14 نقطة، فيما تساوى منتخبي السنغال والمغرب برصيد 15 نقطة لكل منهما وتأهل منتخب الأسود بفارق بسبب المواجهات المباشرة.