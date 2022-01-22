موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أسفرت قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية لبطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر هذا العام عن مواجهة صعبة لمنتخب مصر أمام السنغال.

وجرت القرعة اليوم السبت بمدينة دوالا الكاميرونية على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى يوم 24 مارس المقبل في القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب في داكار يوم 29 من الشهر نفسه.

وتقام مباراة الذهاب على ملاعب المنتخبات أصحاب التصنيف الثاني، فيما تقام مباراة العودة في ملاعب المنتخبات أصحاب التصنيف الأول.

ويقام المونديال القطري في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وأسفرت قرعة الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم عن المواجهات التالية:

- مصر ضد السنغال

- الكاميرون ضد الجزائر

- غانا ضد نيجيريا

- الكونغو الديمقراطية ضد المغرب

- مالي ضد تونس

يُذكر أن منتخب مصر تأهل إلى نهائيات كأس العالم 3 مرات أعوام 1934، 1990، و2018 فيما تأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم مرتين 2002 و2018.