انتصار تاريخي.. غزل المحلة يمطر شباك الزمالك بثلاثية ويدفعه لقاع مجموعته

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

تصوير- نادر نبيل:

فاز غزل المحلة على الزمالك بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة لكأس رابطة المحترفين على ستاد القاهرة الدولي.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة متساويا مع إنبي، وفي الجانب الآخر استقر الزمالك بنقطة واحدة في قاع جدول الترتيب.

وبات هذا الفوز (3-0) هو الأكبر لغزل المحلة في تاريخ مواجهاته أمام الزمالك.

ملخص المباراة:

افتتح غزل المحلة التسجيل في المباراة بهدف رائع عن طريق هشام عادل في الدقيقة الـ34 من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى محمد عواد الذي ظل ساكنا في مرماه.

وضاعف عبده يحيى النتيجة لغزل المحلة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول بعدما استغل الفريق خطأً من دفاع الزمالك، ليمرر هشام عادل الكرة إلى عبده يحيى وينقرد الأخير بمحمد عواد ليودعها بسهولة في مرماه.

وكاد غزل المحلة أن يسجل الهدف الثالث في شباك الزمالك عن طريق عبده يحيى بعد انفراده بمرمى الفريق الأبيض، لكن محمد عواد تألق في حماية مرماه وتصدى للتسديدة ببراعة.

واستمرت محاولات غزل المحلة في الدقيقة الـ81 بعدما أطلق يحيى حامد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء على الطائر، لكن تألق محمد عواد في تحويلها إلى ركلة ركنية.

وأحرز غزل المحلة الهدف الثالث في الدقيقة الـ86 عن طريق عبده يحيى، من ضربة ثابتة نفذها يحيي حامد وقابلها عبده يحيى بضربة رأس رائعة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الزمالك.

تشكيل الزمالك: محمد عواد، حازم إمام، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافي، محمد أشرف "روقا"، إسلام جابر، محمد أوناجم، يوسف أوباما، رزاق سيسيه، عمر السعيد.

تشكيل غزل المحلة: عمرو شعبان، محمد فتح الله، محمد سيد "بازوكا"، خالد سامي، هاني عادل، هشام عادل، أشرف السيد، مصطفى العش، أحمد النادري، إبراهيما كونيه، عبده يحيى.