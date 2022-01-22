قرعة المونديال.. مصر والسنغال ضمن 5 مباريات نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أقيمت اليوم السبت، قرعة مونديال قطر 2022، وهيّ المرحلة الفاصلة في تصفيات أمم أفريقيا بعد وصول عشر منتخبات للمرحلة الأخيرة.

وتم تقسيم المنتخبات العشرة حيث جاء منتخبات التصنيف الأول كالتالي: (السنغال - الجزائر - المغرب - تونس - نيجيريا).

وجاء تصنيف منتخبات التصنيف الثاني كالتالي: (مصر - الكاميرون - غانا - الكونغو الديموقراطية - مالي).

وشهدت القرعة عدة مواجهات نارية لعل أبرزها قمة ستجمع المنتخب المصري بمنافسه السنغالي، حيث سيواجه محمد صلاح نجم ليفربول زميله وصديقه في الفريق ساديو ماني.

ومن المقرر أن تقام مباريات المرحلة الفاصلة في شهر مارس المقبل، حيث سيستضيف منتخبات التصنيف الثاني مباريات الذهاب في 24 مارس، في المقابل ستقام مباريات الإياب على ملاعب منتخبات التصنيف الأول في 29 من نفس الشهر.

وجاءت القرعة كالتالي:

مصر × السنغال

الكاميرون × الجزائر

غانا × نيجيريا

الكونغو الديموقراطية × المغرب

مالي × تونس