مصر تصطدم بالسنغال.. و الكاميرون ضد الجزائر.. مواجهات صعبة بقرعة الدور الحاسم بتصفيات إفريقيا لكأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر - أجريت اليوم السبت قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، بمدينة دوالا الكاميرونية، على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في الكاميرون.

سحب الأسطورتان الحاج ضيوف وإيمانويل أديبايور قرعة تحديد المتنافسين الأفارقة العشرة من أجل الحصول على تذكرة التأهل إلى كأس العالم.

قرعة الدور الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2022

- مصر والسنغال

- الكاميرون والجزائر

- غانا ونيجيريا

- الكونغو الديمقراطية والمغرب

- مالي وتونس

مصر تصطدم بـ السنغال

وأوقعت القرعة منتخب مصر في مواجهة السنغال بالمرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وكان المنتخب المصري قد تصدر مجموعته السادسة بالتصفيات والتى ضمت منتخبات أنجولا وليبيا والجابون برصيد 14 نقطة كأول عن المجموعة .

وتأهل المنتخب المصري لدور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون لمواجهة منتخب أفيال كوت ديفوار كثان للمجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان، وحصل على 6 نقاط خلف المنتخب النيجيري الذي تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط.

وتأهلت 10 منتخبات، من بينها 4 فرق عربية للمرحلة النهائية لتصفيات المونديال، بعدما تصدرت مجموعاتها في مرحلة المجموعات بالتصفيات؛ حيث تم توزيعها على مستويين، بناء على التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نوفمبر الماضي.

ويلتقي كل منتخب من المستوى الأول مع أحد منتخبات المستوى الثاني في مباراتين ذهاب وعودة، حيث تجرى مباريات الذهاب بملاعب منتخبات المستوى الثاني، فيما تقام لقاءات الإياب الحاسمة بملاعب منتخبات المستوى الأول.

وتواجد في المستوى الأول كل من السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا، التي احتلت المراكز الخمسة الأولى بترتيب المنتخبات الإفريقية في تصنيف فيفا، فيما ضم المستوى الثاني منتخبات مصر والكاميرون وغانا ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وما يزيد من إثارة مواجهات المرحلة الأخيرة من التصفيات، هو أن جميع المنتخبات المتأهلة لهذا الدور سبق لها المشاركة في المونديال، باستثناء المنتخب المالي، الذي مازال يبحث عن ظهوره الأول في كأس العالم.