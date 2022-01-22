مصر تواجه السنغال في الدور الحاسم بتصفيات إفريقيا لكأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر - أجريت اليوم السبت قرعة الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2022، بمدينة دوالا الكاميرونية.

وأوقعت القرعة المباراة منتخب مصر مع نظيره السنغالي في مواجهة صعبة من أجل حجز تذكرة التأهل لكأس العالم 2022 .

وكان المنتخب المصري قد تصدر مجموعته السادسة بالتصفيات والتى ضمت منتخبات أنجولا وليبيا والجابون برصيد 14 نقطة كأول عن المجموعة .

وتأهل المنتخب المصري لدور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون لمواجهة منتخب أفيال كوت ديفوار كثان للمجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان، وحصل على 6 نقاط خلف المنتخب النيجيري الذي تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط.

موعد مباريات المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا لكأس العالم

ستقام مباريات الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا في الأسبوع الأخير من شهر مارس المقبل، حيث ستقام مباريات الذهاب يوم 24 مارس، فيما ستقام مباريات الإياب يوم 29 مارس.

وستقام مباريات الذهاب على أرض منتخبات المستوى الثاني ومن بينها مصر، فيما ستُلعب مباريات الإياب في منتخبات المستوى الأول.