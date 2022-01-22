شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا على غرار بانون.. مضاعفات كورونا تبعد ثنائى الأهلي 6 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي الصاعد عن المشاركة فى تدريبات فريقه لمدة شهر ونصف، بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وهى الآثار الجانبية التى تطارد بعض اللاعبين في مختلف دول العالم، وكانت سببا فى ابتعاد المغربي بدر بانون مدافع الأهلي عن المشاركة برفقة منتخب بلاده فى بطولة أمم أفريقيا الحالية بالكاميرون.

وعانى بدر بانون من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا مرتين فى فترة وجيزة، وأثبتت الفحوصات الطبية حاجة اللاعب للراحة التامة لمدة شهر ونصف خشية تعرضه لأية أضرار مستقبلة، وهو نفس المضاعفات التى يعانى منها كوكا فى الوقت الحالي.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، إن أحمد نبيل «كوكا»، ظهير أيسر الفريق، خضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الأيام الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أبو عبلة أن الفحوصات التى خضع لها اللاعب أثبتت حاجته لراحة سلبية تصل إلى شهر ونصف؛ بسبب معاناته من بعض مضاعفات كورونا التي لا تظهر إلا من خلال تلك الفحوصات.

وأشار طبيب الفريق إلى أن حالة اللاعب مستقرة تماما ولا يعاني من أي أعراض كورونا ومعاناته من المضاعفات حالة باتت شائعة يتعرض لها بعض الرياضيين بعد الشفاء من كورونا حاليا.

وأكد أبو عبلة أنه منح اللاعب الراحة السلبية اللازمة فى إطار المتابعات الدورية التي يجريها على كل اللاعبين بعد شفاء كل منهم بفيروس كورونا.

وخاض الأهلي تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتعادل الأهلي أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.