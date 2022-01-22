شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ يبتسم للفراعنة بـ 7 انتصارات فى 13 مواجهة مع أسود التيرانجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، عن وقوع الفراعنة مع المنتخب السنغالي في المرحلة الفاصلة بحجز تأشيرة التأهل للمونديال، والتقى منتخبنا الوطني مع السنغال 13 مرة من قبل، حيث حالفه الفوز في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مناسبات، بينما تعادل في مباراتين، وكان من بين الـ13 مواجهة مباراتين أقيمت ضمن تصفيات كأس العالم، انتهت إحداهما بفوز الفراعنة، بينما الثانية حسمها التعادل.

أحرز منتخب مصر 12 هدفا فى الشباك السنغالية، بينما اهتزت شباكه 7 مرات، ويتصدر هدافى منتخب مصر فى السنغال اللاعب عمرو زكى برصيد 3 أهداف.

وجاءت مباريات مصر والسنغال كالتالي:

7 مارس 1986 بكأس الأمم الأفريقية : مصر 0-1 السنغال

2 أغسطس 1987 بدورة الألعاب الأفريقية: مصر 1-0 السنغال

25 يناير 1997 بتصفيات أمم أفريقيا: السنغال 0-0 مصر

13 يوليو 1997 تصفيات أمم أفريقيا: مصر 2-0 السنغال

28 يناير 2000 ببطولة أمم أفريقيا: مصر 1-0 السنغال

9 يوليو 2000 تصفيات كأس العالم: السنغال 0-0 مصر

6 مايو 2001 تصفيات كأس العالم: مصر 1-0 السنغال

20 يناير 2002 أمم أفريقيا: مصر 0-1 السنغال

10 أكتوبر 2003 "مباراة ودية": مصر 1-0 السنغال

29 ديسمبر 2005 "مباراة ودية": مصر 4-2 السنغال

7 فبراير 2006 أمم أفريقيا: مصر 2-1 السنغال

5 سبتمبر 2014 تصفيات أمم أفريقيا: السنغال 2-0 مصر

15 نوفمبر 2014 فى تصفيات كأس أمم أفريقيا: مصر 0ـ1 السنغال