شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يُسيطر ويتقدم على الزمالك بثنائية فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وغزل المحلة التى تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بتقدم فريق المحلة بهدفين دون رد.

مع بداية الشوط استمرت الأوضاع هادئة بين الفريقين وانحصر اللاعب فى منطقة وسط الملعب، وبعد الدقيقة 20 سيطر غزل المحلة على مجريات المباراة وشن أكثر من هجمة خطرة هدد بها مرمى محمد عواد.

وفى الدقيقة 33 نجح هشام عادل فى تسجيل هدف التقدم لغزل المحلة، بعد حالة من السيطرة والاستحواذ.

فى الدقيقة 35 انفرد أشرف سيد لاعب المحلة بمحمد عواد وبعد مراوغة الحارس سقط بداعى تدخل عواد، ليلجأ الحكم عبد العزيز السيد لتقنية الفار ولم يحتسب ركلة جزاء لصالح المحلة.

وفى الدقيقة 46 سجل عبده يحيى الهدف الثانى لغزل المحلة، بعدما مر من دفاع الزمالك، ليتقدم المحلة على الأبيض بهدفين فى الشوط الأول.

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – حازم إمام خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – يوسف إبراهيم”أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم- رزاق سيسيه. خط الهجوم: عمر السعيد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية – عبد الله جمعة –محمد حسام “بيسو” – شيكابالا – سيف جعفر –احمد زكي – أيمن حفني – يوسف أسامة- حسام أشرف. فيما يخوض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من.. فيما يخوض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من.. في حراسة المرمى .. عمرو شعبان في خط الدفاع .. هاني عادل ، فتح الله ، خالد سامي ، مصطفي العش ، بازوكا . في خط الوسط .. أشرف السيد، أحمد الندري ، هشام بلحة . في الهجوم .. إبراهيم كونيه ، عبده يحيي . ويجلس على دكة الاحتياطي كل من محمود الحضري، يحيي حامد ، معاذ الحناوى ، حميد ماو، ماليك توريه ، أحمد الشيخ ، باولين فوافي، وأحمد غنيم.

يخوض الزمالك المباراة بتشكل مكون من..

وكان الزمالك قد تعادل سلبياً مع انبى فى مباراته الأولى بالبطولة ثم خسر من فاركو بهدفين دون رد بالجولة الثانية، في المقابل تعادل غزل المحلة مع الطلائع بهدف لكل فريق بالجولة الأولى للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الأخيرة.