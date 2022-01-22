شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يساند "مصطفى" المشجع الزملكاوى صاحب المرض النادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مساندة المشجع الزملكاوى "مصطفى" الذى يعانى من مرض نادر يحتاج لعملية زرع جهاز هضمي جديد فى الخارج خلال الفترة الحالية.

واتفق شيكابالا مع لاعبي الزمالك على دعم مصطفى قبل مباراة اليوم أمام غزل المحلة في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، عن طريق تصميم قميص يحمل صورة المشجع الزملكاوى وكتب عليه: "انقذوا مصطفى".

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره غزل المحلة ، باستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكل مكون من..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – حازم إمام خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – يوسف إبراهيم”أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم- رزاق سيسيه. خط الهجوم: عمر السعيد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية – عبد الله جمعة –محمد حسام “بيسو” – شيكابالا – سيف جعفر –احمد زكي – أيمن حفني – يوسف أسامة- حسام أشرف.

وكان الزمالك قد تعادل سلبياً مع انبى فى مباراته الأولى بالبطولة ثم خسر من فاركو بهدفين دون رد بالجولة الثانية، في المقابل تعادل غزل المحلة مع الطلائع بهدف لكل فريق بالجولة الأولى للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الأخيرة.