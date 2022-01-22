شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مباراة فاركو وطلائع الجيش فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فاركو وطلائع الجيش، التى أقيمت منذ قليل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة، واكتفى كل فريق بحصد نقطة من المباراة بعدما شهد اللقاء محاولات من الفريقين لهز الشباك ولكن دون جدوى لينحصر اللعب أغلب اوقات المباراة فى منتصف الملعب.

ويفتقد الفريق جهود حارسه الدولى محمد صبحى المتواجد مع الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون بينما يغيب شكرى نجيب أولى صفقات فاركو فى الميركاتو الشتوى الحالى بسبب اصابته بمزق فى الرباط الداخلى للركبة.

فيما يفتقد الطلائع جهود لاعبه مهند لاشين لاعب خط الوسط لتواجده مع منتخب مصر الذى يشارك بكأس الأمم الافريقية بالكاميرون حالياً

يذكر أن المجموعة الثالثة بكأس الرابطة تضم إلى جوار الطلائع وغزل المحلة أندية :الزمالك، فاركو، إنبي، سيراميكا .

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية ، وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.