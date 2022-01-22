الامارات | ضربة جزاء تقود اتحاد كلباء للفوز على الوصل في كأس الرابطة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جزاء تقود اتحاد كلباء للفوز على الوصل في كأس الرابطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق اتحاد كلباء على ضيفه الوصل بهدف دون مقابل، اليوم السبت، على ملعب كلباء ضمن منافسات تحديد المراكز من (5-8) في كأس رابطة المحترفين.

وسجل اتحاد كلباء هدف الفوز عن طريق لاعبه النمساوي روبرت زولج في الدقيقة 41 من ضربة جزاء تم احتسابها بعد ان لامست الكرة يد لاعب الوصل البرازيلي ميشيل اوراخو.

وظهرت المباراة بشكل فني متوسط بسبب مشاركة عدد من اللاعبين البدلاء وظهر النمور افضل في الشوط الاول بعد هجمات قادها النمساوي زولج وسلطان عادل محمد بينما ظهر الوصل بشكل افضل في الشوط الثاني الا ان محاولاته اصطدمت ببراعة حارس مرمى كلباء عيسى احمد الذي ظهر بشكل فني جيد.

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